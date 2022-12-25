قائد عمليات بغداد يؤكد تأمين جميع الأماكن المخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الاحد، تأمين جميع الأماكن المخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد شارك المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، حيث هنأ قائد العمليات جميع أطياف المكون المسيحي متمنياً لهم اعياداً سعيدة مليئة بالخير والسعادة والأمان والسلام"، لافتة الى أن "هذه المشاركة تأتي بهدف توحيد صفوف شعبنا الأبي بدافع الاخوة والمواطنة".

وأكد قائد العمليات بحسب البيان، على "اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لخلق أجواء آمنة ومستقرة في كافة الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات بهذه الأعياد".

-البطريرك الكلدانى لويس ساكو يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى

وخالا الفترة الماضية، استقبل البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رئيسة وزراء إيطاليا والوفد المرافق لها جورجيا ميلوني، في الصرح البطريركي بالعاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت دعم أوروبا لمسيحيي العراق في إعادة إعمار مناطقهم، ودعتهم إلى عدم الهجرة من بلادهم.

في البداية، رحب بها البطريرك ساكو وشكرها على التفاتتها بزيارة البطريركية الكلدانيّة التي تعبّر عن دعمها للوجود المسيحي في العراق.

من جانبها، قدّمت ميلوني التهاني للمسيحيين العراقيين بمناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة، وعبرت عن سرورها في زيارتها للعراق ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وأكدت إيجابيات الطروحات، خصوصًا أن العلاقة بين إيطاليا والعراق ممتازة.

وتناول الحديث دعم مواقف العراق في وحدته وسيادته وجهوده لبناء دولة حديثة وتشجيع الاستثمار، كما دار الكلام عن حقوق الإنسان والمواطنة ووضع المسيحيين وتهميشهم والظلم الذي وقع عليهم.

وعلى أوروبا دعم المسيحيين الشرقيين، سكان البلد الأصليين، وتشجيعهم على البقاء والتواصل من خلال الإسهام في إعمار مناطقهم وخلق مشاريع صغيرة لامتصاص البطالة في بلداتهم. وسألت السيدة ميلوني عن تأثير زيارة البابا فرنسيس إلى العراق في 2021، فأجاب غبطته بأنها كانت إيجابيّة جدًا وتركت أثرًا في نفوس كل العراقيين، خصوصًا خطاباته عن الأخوّة واحترام التنوع والتضامن والمسامحة والعيش بسلام وكرامة.

وتدق أجراس الكنائس الغربية في التاسعة مساء اليوم، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

وقبل بدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي تزينت الكنائس بأضواء الميلاد، ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمذود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد، ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن، مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.