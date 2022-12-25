الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خبير إعلام رقمي: يجب تهيئة المستخدمين على وسائل التكنولوجيا والميتافيرس بالوطن العربي

جريدة الدستور

قال فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، إنه يجب تهيئة المستخدمين على وسائل التكنولوجيا الحديثة والميتافيرس في الوطن العربي.

الدول العربية ليست صانعة للتكنولوجيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا في الوطن العربي مجتمعات ليست صانعة للتكنولوجيا ولذلك يجب تدريس مادة الثقافة الرقمية بين التعليم الجامعي والمدارس لأنها توضح خطورة التكنولوجيا على المستوى العلمي والديني والأمن القومي.

وتابع، أن مصر عليها أن تضع استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع ميتافيرس، لكي نرى حجم الاستثمارات فيها والتي ستتجاوز 5 ملايين دولار. 

وأكد أن العديد من الوظائف أصبح يقوم بها الروبوت الصناعي ويتفوق فيها  على الإنسان ومنها كتابة الاسكريبت السينمائي وكذلك الإعلامي، مما يهدد كثيرًا من الوظائف، ورأينا الروبوت يقدم دور المذيع.

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