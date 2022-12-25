محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس وكيل البطريرك بالإسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق والاب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وجاء الاحتفال بمشاركة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط والنائبة إيفلين متى والنائب حسن عبد الوهاب عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني.

وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، ويجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يدا واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هي السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر واهلها بالخير والرخاء و يديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.