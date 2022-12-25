الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس وكيل البطريرك بالإسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق والاب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وجاء الاحتفال بمشاركة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط والنائبة إيفلين متى والنائب حسن عبد الوهاب عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني.

وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، ويجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يدا واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هي السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر واهلها بالخير والرخاء و يديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ دمياط دمياط اقباط عيد ميلاد إقليم محافظة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: بدء ترتيبات الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا

الإحصاء يرصد التغيرات السعرية لأهم السلع الغذائية

بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

متهم بقتل عامل وإصابة صاحب محل في العمرانية يسلم نفسه لقسم الشرطة

التموين: الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسي ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى