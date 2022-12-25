إنبى يعلن تشكيل الجهاز الفنى بالكامل بعد الاتفاق الرسمى

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل الجهاز الفني بالكامل بعد الاتفاق الرسمي على تولي طلعت يوسف المهمة رسميا.

وتقرر أن يقود طلعت يوسف تدريبات الفريق البترولي لمدة موسمين، وتم الاتفاق على جهازه المعاون ويضم كلًا من محمد إسماعيل مديرًا للكرة وطلعت يوسف مديرًا فنيًا وحسن موسي مدربًا عامًا وهاني عبدالله وعمرو فتحي مدربين وخالد خليل مدربًا للحراس وإسلام إمام وتامر السيد إداريين ووائل حماد طبيبًا للفريق وعلاء المقدم تأهيل ومحمد زيتون مخطط أحمال.

من جانبه، أشاد أيمن الشريعي رئيس النادي بإمكانيات وخبرات طلعت يوسف، مؤكدًا أنه من المدربين المميزين ويجيد فن القيادة ونأمل أن يكون التوفيق خليفه خلال المرحلة المقبلة.

وكشف "الشريعي" عن أن طلعت يوسف سيقود تدريبات إنبي اعتبارًا بداية من غد لتجهيز اللاعبين للقاء الداخلية في الأسبوع العاشر للدوري.

وكان فريق إنبي قد تعرض للهزيمة أمام المقاولون والإسماعيلى وأسوان وتعادل أمام حرس الحدود وفاز على البنك الأهلي.

وأعلن مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم، عن تعاقده مع المدرب طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي، في بيان رسمي، اليوم: "قرر مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة أيمن الشريعى تعيين كابتن طلعت يوسف مديرًا فنيًا لنادى إنبى لمدة موسمين".

ويأتي تعيين طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية لإنبي، من أجل خلافة أحمد عبدالمنعم "كشري"، الذي أقيل من منصبه، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وأعلن نادي إنبي يوم الثلاثاء عن توجيه الشكر للكابتن أحمد كشري وجهازه المعاون على الفترة الماضية وتكليف كابتن هانى عبدالله وكابتن أحمد عبدالظاهر وكابتن صلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز.

وجاءت إقالة كشري، عقب خسارة إنبي أمام الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.