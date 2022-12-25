بالأسماء.. قائمة جديدة لمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكانت قد أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأحد، استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.

وفي السياق، أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين، الملحق العمالي، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريون المقيمون هناك.

وقال تقرير المكتب العمالي، إن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

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