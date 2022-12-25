الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص

جانب من الورشة
جانب من الورشة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص وآليات تعظيم الفائدة منها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عددا من المحاور، أهمها المسئولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، بجانب آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعي.

كما ناقشت الورشة أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة التشريعات المنظمة للمسئولية المجتمعية للشركات.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تفعيل الحوافز التسويقية للشركات من خلال عرض قائمة أفضل المشاريع الاستثمارية التي تطبق المسئولية المجتمعية تطبيقاً للقانون، وإنشاء صندوق استثماري يكون بمثابة المنصة الموحدة لجميع قطاعات المشاركة المجتمعية على مستوى الشركات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للخدمات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة لتكون دليلا لقطاع المسئولية المجتمعية بالشركات.

أدار ورشة العمل، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين ومصر بلدي والعدل وحقوق الإنسان والمواطنة والتجمع والوفد والمؤتمر والاتحاد، وطلاب عن جامعتي القاهرة والإسكندرية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

التنمية المستدامة الحوار الوطنى المشاركة المجتمعية النائبة سها سعيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الانسان

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وائل لطفي

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