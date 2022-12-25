اليوم.. نظر دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطب عضويته من نادى الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية كلًا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد وجه رسالة إلى ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، على خلفية الأزمات والقضايا المرفوعة بينهما، وذلك بعد مخاطبة النادي لوزارة المالية من أجل الحصول على مستحقاته من الحساب المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس.

وكتب مرتضى منصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "من مرتضى منصور لممدوح عباس، نشكركم على حسن تعاونكم، فلوس الدولة راحت للدولة، ولا عزاء للأغبياء".

وجاء ذلك بعدما خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك، وزارة المالية من أجل الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك الذي حددها للحصول على مستحقات الضرائب على النادي، وهي نفس البنوك التي حجز بها ممدوح عباس على أرصدة النادي.