الزمالك يواجه المقاولون بحثا عن الفوز الخامس على التوالى فى الدورى

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في بطولة الدوري عندما يواجه فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع التاسع للمسابقة.

الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وحقق 4 انتصارات متتالية على طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي وحرس الحدود والملاحظ في المباريات التي خاضها الفريق أن شباكه لا تهتز عندما يحقق الفوز وعلى العكس عندما يدخل مرماه هدف أو أكثر لايحقق الفوز حيث تعدل مع انبي 1-1 ومع المصري 2-2 .

فيريرا سيحافظ على التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود وإذا كان هناك تغيير سيكون الدفع بيوسف حسن أو سامون أكينولا بدلا من سيف الجزيري الذي ظهر بعيدا عن مستواه منذ العودة من مونديال قطر .

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد و محمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد يوسف أوباما وضم سيف جعفر مع استمرار غياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبى وإبراهيم نداى ومحمود حمدي الونش .

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السابع برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 8 أهداف واهتزت شباكه 8 مرات ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على انبي والتعادل مع سموحة والمصري ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية للبقاء بعيدا عن المراكز المتأخرة في جدول الدوري .

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده أحمد توفيق طلب ومحمد عبد المجيد ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد بكر مساعد حكم فيديو.