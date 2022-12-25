قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة.

عاطفياً: لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

صحياً: حكّم عقلك وشغل فكرك قبل أن تقرر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديداً على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.

عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة.

صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفياً: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.