بعد واقعة «عروس الإسماعيلية».. أبراج الرجال الأكثر عنفًا

أثارت واقعة “عروس الإسماعيلية” حالة من الاستياء، بعد اعتداء زوجها عليها في وسط الشارع يوم الزفاف.

وترصد “الدستور”، بعدما أثير حول الرجال وميلهم للعنف، بعد واقعة الإسماعيلية، أكثر أبراج الرجال عنفًا.

لقد قيل أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكن لأي شخص أن يصبح عنيفًا، إذا كنت تتعرض للتهديد، فقد تضطر إلى الرد بطريقة عنيفة، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين يتم دفعهم بسهولة إلى العنف؟

معظمنا لا يتبنى العنف ولكن بدلاً من ذلك نفعل كل ما في وسعنا حتى لا نرتكب جرائم أو عملًا عنيفًا، ما هي علامات الأبراج العنيفة؟ غالبًا لا يتحكم الكثير من الأشخاص الذين يمارسون العنف بشكل متكرر في أفعالهم، يشعرون بالغضب أو الانزعاج لدرجة أنهم لا يستطيعون التراجع، غالبًا ما تكون بعض العلامات عنيفة بسبب سمات شخصيتهم ومشاعرهم الشديدة بالغيرة والكراهية والغضب.

برج العقرب

وفقا لموقع “يورتانجو” لدى مواليد برج العقرب الكثير من المشاعر، لكنهم لا يعبرون عنها دائمًا، ويمكن لهذه المشاعر أن تظل مكبوتة لفترة طويلة حتى تنفجر، يمكن أن يشعر برج العقرب بالغيرة والانتقام، وقد يعيق هذه المشاعر لبعض الوقت، لكن عندما يخرجون أخيرًا يمكن أن يخرجوا بعنف.

برج الحمل

يحكم المريخ علامة برج الحمل، مما يجعلها تشبه المحارب، من السهل استفزازه، لذلك فهو إلى حد بعيد أكثر الأبراج غضبًا لا يستغرق الأمر الكثير لتأخذ غضبهم من صفر إلى 100 لأنهم شديدو السخونة.

لا يعني ذلك أنهم دائمًا عنيفون جسديًا، لكن يمكن أن يكونوا عنيفين بكلماتهم، إذا شعرت يومًا بأذى جسدي مع الكلمات، فمن المحتمل أنك فعلت شيئًا ما للتغلب على الجانب السيئ من الحمل.

برج الأسد

الأسد عندما يقود عليك الذهاب إلى الحرب، لقد اعتادوا على قاعدة "أي وسيلة ضرورية" وإذا اعتقدوا أنها مبررة، فيكون الخيار هو اللجوء إلى العنف.

غالبًا ما يكون لديهم شعور قوي باحترام الذات والاستحقاق، لذلك إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما يعترض طريق ما يريدونه، فسوف يتصرفون.