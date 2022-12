قريبًا.. عرض مسلسل «جروب العيلة» عبر قناتى ON وON DRAMA

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني المشرف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة الناقلة للمسلسل التليفزيوني الجديد "جروب العيلة" والذي يخوض بطولته النجمة سميحة أيوب.

ومن المقرر عرض مسلسل "جروب العيلة" خلال الفترة القليلة المقبلة عبر قناة ON وON DRAMA الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، ونشر يسري الفخراني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لبوستر المسلسل وعلق عليها قائلًا: "قريبًا إن شاء الله On & on drama & watch it جروب العيلة #دراما_المتحدة".

مسلسل "جروب العيلة" مكون من 15 حلقة وانطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته كل من النجمة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبدالغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبدالله، ومقرر عرض العمل قريبًا.

وقالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، إن مسلسل «جروب العيلة» يقدم فكرة جديدة، ويكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعى، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، و«زى ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت».

وأضافت: «التكنولوجيا مثلما قربت المسافات أبعدتنا عن اللقاءات والتجمعات العائلية، وأصبح ما يربط العائلة الواحدة هو (جروب على الموبايل)، فتحول الأشخاص إلى أدوات للتكنولوجيا»، مشيرة إلى أن «المسلسل يوضح مدى التقلبات التى أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعى فى حياتنا».

وشددت على أن فريق عمل المسلسل كان أشبه بالعائلة الواحدة أثناء التصوير، وحرصت على احتوائهم باعتبارها «كبيرة العائلة»، كما هو فى أحداث العمل، كاشفة عن أنها تجسد دور الجدة والأم والحماة فى نفس الوقت، وهى التى تحتوى على مشاكل وأفراح وأحزان العائلة.

وأوضحت أن أحداث مسلسل «جروب العيلة» يدور حول أسرة مكونة من ٦ أشخاص، إلى جانب أولادهم وأحفادهم، ويتم على مدار الحلقات الـ١٥ استعراض أدق التفاصيل فى حياتهم اليومية، من مشكلات عاطفية إلى حياتية وغيرها، متابعة: «المسلسل نموذج مصغر لواقع الحياة اليومية».