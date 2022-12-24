السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

جريدة الدستور

شهدت قرية ميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة حيث أقدم رجل على قتل نجله.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الأهالى بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثانى من العمر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب قام بقتله والده وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتفريغ كاميرات مسرح الجريمة والمنطقة بأكملها وسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفريغ كاميرات جريمة قتل بشعة شرطة قليوب ظروف غامضة محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

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