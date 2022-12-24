رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

شهدت قرية ميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة حيث أقدم رجل على قتل نجله.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الأهالى بشارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بوجود جثة لشاب بالعقد الثانى من العمر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لشاب قام بقتله والده وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتفريغ كاميرات مسرح الجريمة والمنطقة بأكملها وسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.