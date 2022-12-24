سقوط شخصين من أعلى «الدائرى» أمام قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة

أصيب شخصان إثر سقوطهما من أعلى الكوبرى الدائري الجديد أمام قسم بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعنية أمام مبني القسم بسقوط شخصين من أعلي الكوبرى الدائرى الجديد أمام مبنى القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.