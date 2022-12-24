على رأسهم راشفورد.. مانشستر يونايتد يجدد عقد رباعى الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، تجديد عقد رباعي الفريق لوك شاو، ماركوس راشفورد، دييجو دالوت وفريد لمدة موسمين.

وأكد المدرب إيرك تين هاج تجديد عقود هؤلاء اللاعبين قائلاً: "نعم، يمكنني أن أؤكد ذلك، نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وهؤلاء اللاعبون لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه".

راشفورد صاحب الـ25 عاما من ناشئي يونايتد وتم تصعيده للفريق الأول سنة 2016 وخاض مع الفريق 323 مباراة سجل خلالها 102 هدف وصنع 60.

أما لوك شو فانضم ليونايتد قادما من ساوثهامبتون في عام 2014. وخاض صاحب الـ27 عاما مع يونايتد 229 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 24.

وانضم فريد ليونايتد قادما من شاختار دونتسيك الأوكراني في 2019.

وشارك اللاعب البرازيلي مع يونايتد في 174 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 13.

وبلغ مانشستر يونايتد دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه بيرنلي 2 -0 الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وسجل كريستيان إريكسن الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 57.

قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

وجاءت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباوا كاب" موسم 2022-2023 كالآتي:

مانشستر يونايتد ضد تشارلتون أتلتيك

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي

نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون واندرز

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي.

وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقًا

وأكمل فريق مانشستر سيتي عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباوا كاب" موسم 2022/ 2023، وذلك بانتصاره مساء أمس الخميس على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ 16 للمسابقة على ملعب الاتحاد.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين في المتناول لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيما سيصطدم ليستر سيتي بنظيره نيوكاسل يونايتد.