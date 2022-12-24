حجز راكب حاول تهريب أسلحة ومواد مخدرة عبر مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة حجز راكب حاول تهريب كمية من الأسلحة والمواد المخدرة بمطار القاهرة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وألقت أجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على أحد الأشخاص أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهم وجود كثافات عضوية وما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء وسط الملابس بالحقائب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا ضبطت الأجهزة ٣ أنواع من الممنوعات وهي المخدرات والأسلحة البيضاء أو ما يجب الإفصاح عنه وهي العملة الأجنبية أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.