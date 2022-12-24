حبس المتهمين بقتل شاب ووضع جثته في حقيبة سيارته بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة بحبس المتهمين بقتل شاب ووضع جثته في حقيبة سيارته في منطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه شاب في العقد الثاني من العمر، وعثرت عليه الأجهزة الأمنية بعد الإبلاغ بوجود سيارة ملاكي تتساقط منها دماء بنطاق قسم شرطة التجمع، وبالانتقال وفتح حقيبة السيارة، عثر العثور على جثة الضحية مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وعقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في ضبط المتهمين وهم 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.