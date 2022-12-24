130 دقيقة أقصى تأخير بمواعيد القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم السبت، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسًا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وكان قد استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، نظيره الكندي، عمر الجبرة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات المصرية الكندية، مشيرًا إلى التطلع للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

من جهته، أشاد وزير النقل الكندي بالإنجازات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كما قدم الوزير الكندي التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري بالنجاح الباهر لمؤتمر المناخ "COP 27"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع الجانب المصري في كل مجالات النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث أكد وزير النقل الكندي أن الجانب الكندي سينفذ مشروع نقل سككي بطول 1000 كم يمر بالعديد من المدن الكندية وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام.

وأشار وزير النقل المصري إلى أن الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية، ستتقدم لهذا الطرح بما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية مثل ليبيا والعراق وتنزانيا وغيرها من الدول، وأن هذه الشركات ستتحالف في هذا الطرح مع شركات عالمية.