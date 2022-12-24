القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين بالمنوفية تنظم ندوة توعوية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن عقد ندوة ثقافية موسعة تحت عنوان: "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة"، نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظة، فى مقر مصنع أتكو فارما للأدوية بالمنطقة الصناعية، والمشاركة فى تنظيم قافلة "حقك مسئوليتنا" التى تنطلق للعاملات بالمحافظة والمناطق الصناعية فى تجربة رائدة وفريدة من نوعها للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالتوعية بحقوق المرأة وأهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة .

وأوضح سعد عبدالحميد عبدالرحيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أن المديرية ساهمت فى تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف على الأمراض المزمنة، وأسفر الكشف عن اشتباه بعض حالات بسرطان الثدى، وتم عمل اللازم نحوهم فى إطار مبادرة "حقك مسئوليتنا"، وذلك بمشاركة وحضور شيرين عبدالحى عبدالسلام، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، وإيناس محيى الدين، مدير إدارة شئون المرأة وتكافو الفرص ووحدتى الطفل والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وإيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات، والدكتورة مروة عبده، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالصحة.

وأضاف مدير المديرية، أن عدد الحالات التى تم الكشف عنها ٨٠ حالة موزعة كالتالي، ٦٠ رجلًا، و٢٠ سيدة، كما تم الاشتباه في ٣ حالات إصابة بسرطان الثدى من السيدات بالفحص المبدئي، وتم التعامل معها، وتم إعطاء ٣ عمال لقاح كورونا، كما تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحضور من العمال وقياس الضغط والسكر والاعتلال الكلوى والدهون الثلاثية والكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات، وذلك فى أول لقاءات التوعية بشكل جديد بدلًا من الندوات فى ثوبها القديم، وتقديم الخدمات الحقيقية للسيدة المصرية فى شتى المجالات، وذلك لنشر الوعى بأهمية المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل، وذلك من خلال آلية حقيقية على أرض الواقع.

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