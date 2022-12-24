السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 66 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق بمراكز أسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف المحافظ، أنه تم ضبط 66 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنها بمراكز أبنوب وساحل سليم والبداري في إطار جهود مديرية التموين و الإدارات التموينية التابعة ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب.
يأتي هذا فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها موضحاً أن هذه السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر وآخرى ومنتهي الصلاحية حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.

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إتخاذ الإجراءات القانونية احتكار السلع الأساسية الإجراءات القانونية الاسواق والمخابز التنسيق والتعاون الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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