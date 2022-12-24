السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رغم سقوط الأمطار.. استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

امطار
امطار

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلي استمرار فتح البوغاز منائيي الإسكندرية والدخيله، وسقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق. 

كانت قد تعرضت أحياء الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، وهطول أمطار متوسطة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع توقعات هطول الأمطار وموجة الطقس السيئ تزامنًا مع نوة "الفيضة الصغرى". 

ونشرت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء سيارات شفط بالشوارع والطرق والأنفاق للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتحسبًا لهطول الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار وصلت كثافتها لغزيرة ببعض المناطق مساءً خاصة مناطق غرب الإسكندرية.

وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار الـ٢٤ ساعة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وتم التأكيد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وناشدت شركة الصرف المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رسايل صفحة الشركة على موقع فيسبوك.

أحياء الإسكندرية إسكندرية الاستعداد القصوى والطوارئ الحالة الجوية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطهير الشنايش والبيارات هيئة ميناء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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