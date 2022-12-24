السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

زيزو يدعم أكرم توفيق بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى

أكرم توفيق
أكرم توفيق

حرص أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة دعم لأكرم توفيق لاعب الأهلي عقب إصابته القوية التي تعرض لها خلال تدريبات المارد الأحمر صباح الجمعة.

 

وتعرض أكرم توفيق للإصابة على مستوى الركبة عقب كرة مشتركة في التدريبات، وغادر برفقة طبيب الفريق من أجل الخضوع لفحوصات طبية للتعرف على حجم الإصابة.

 

ونشر زيزو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة تجمعه بأكرم توفيق في إحدى معكسرات المنتخب، وعلق، قائلا: "قدر الله ما شاء فعل، ألف سلامة عليك وربنا يرجعك بالسلامة أحسن وأقوى من الأول إن شاء الله".

 

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة من قبل بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا في يناير الماضي.

أحمد سيد زيزو أكرم توفيق الاهلى الزمالك الرباط الصليبي

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وائل لطفي

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