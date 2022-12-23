أزهرى لرانيا يوسف: من لا يخاف الله لن يدخل جنته

علق الشيخ حسن الجنايني أحد علماء الأزهر الشريف، على التصريحات المنسوبة للفنانة رانيا يوسف، بأنها "تحب الله لكن لا تخاف منه"، قائلًا: "الخوف علامة من علامات الإيمان بالله، وأصل من أصول الدين، والذي لا يخاف الله يرتكب الموبقات، ولا يعرف لله قدرًا، الذي لا يخاف الله لا يمكن أن يدخله الله جنته".

وأضاف “الجنايني” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" تقديم الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخوف علامة من علامات الإيمان بالله، والذي لا يخاف الله عز وجل لا يعرف الله، الخوف من الله أصل من الأصول في الدين، ولابد منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، سيد البشر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى الله".

وأردف: "الله يصف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يأمرون، قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم، والأنبياء يخافون الله، وقال تعالى "الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله".

وختم بأن "المؤمن بين خوف ورجاء، أرجو رحمة الله، وأخاف منه"، ابن القيم قال كل من تخاف تفر منه، إلا الله إذا خفته فررت إليه".