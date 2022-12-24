داعية: جمال الرجل فتنة.. والرسول نفى شخصًا حتى لا تفتن به النساء

قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن هناك أشياء في الزينة تجوز للمرأة ولا تجوز للرجل، مشيرًا إلى أن عمليات التجميل للرجال تكون في حالات محددة.

وأضاف الشيخ سيد زايد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجوز للرجل إجراء عمليات التجميل إذا تعرض لحادث أو إزالة نتوءات، "لكن لو شد شفايفه تبقى مصيبة".

وأكد أن الرجولة تكمن في القوة والعقل والفكر والجهاد، لافتًا إلى أن عبدالله بن مسعود قال إني أتزين لزوجتي كما تتزين لي، وزينته كانت أن يقص أظافره ويأخذ من شعر الإبط والعانة، وأن يغتسل، لكن الوصول لمرحلة التخنث والتأنث، فنرى أحيانا هيكل الولد هيكله من الأمام والخلف يشكك الرائي هل هو ولد أم بنت.

وأردف: "لو خلقة الرجل فائقة الجمال تخوفنا، لأنه يعمل فتنة في المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو ذؤيب وقد آتاه الله من الجمال الكثير، نفاه حتى لا تفتن به نساء المدينة، لأن المرأة تفتن بالرجل كما يفتن الرجل بالمرأة، وسيدنا عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج إلى الكوفة لشدة جماله، عندما سمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر أشربها وهل من سبيل إلى نصر بن حجاج"، وكان يوسف العرب في الجمال.