عميد سابق بالأزهر: من يستغل حاجة الناس للدولار يأكل سحتاً وحرامًا

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إنه ينبغي علينا جميعًا أن نعلي مصلحة الوطن على مصلحتنا، مؤكدًا أن كل من يستغل حاجة الناس للدولار، ويضارب به، فهو يأكل سحتا وحرامًأ، ويمتص دم الفقراء.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة لو منعت شركات الصرافة، يكون هذا التصرف في إطار فقه الدولة لأنه يضر بالبلد، مردفا: "مينفعش حد يقول الشريعة أحلت البيع، لأن فيه ميزان المصالح والمفاسد".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للسيدة عائشة : "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم.

وأردف: "وإن احتكر سلعة، فهو خاطيء الاحتكار جريمة، احتكار العملة جريمة في الشريعة الإسلامية".

من ناحية أخرى، أشار أبو عاصي، إلى أنه من الخطأ أن نقول التسامح مع أخيك المسيحي، لأنه يعني أنك أعلى منه وأنه خطأ وأتسامح معه، مردفًا: "مفيش تسامح، فيه مواطنة حقوق وواجبات، كلنا نعيش تحت ظل وطن واحد على اختلاف مذاهبنا وألواننا، الشريعة الإسلامية جاءت بعقائد وتركت فيها الحرية للناس، والقيم الأخلاقية لا تختلف بين الأديان".

وأردف: "الجميع يرفع أكفه للإله، أما الخلاف بيننا هو تصورنا عن الإله، ومستحيل يبعث الله رسولين بعقيدتين مختلفتين، لذا العقيدة واحدة، كل الأنبياء يعلنون أنهم مسلمون، والإسلام له معنيان، معنى عام وهو الاستسلام لله، والمعنى الخاص أنه صار علمًا على أتباع محمد".