مصطفى بكرى يكشف حقيقة منع دخول العمالة المصرية للكويت

علق الإعلامي مصطفى بكري، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف الكويت لتصاريح عمل المصريين بها، مؤكدًا أنه تابع الأمر مع العديد من الجهات، دون أن يتوصل إلى ما يًفيد تلك الأخبار المتداولة، مُضيفًا أنه على العكس فقد تعاقدت الدولة بالأمس على إرسال 50 طبيبًا و200 ممرض إلى الكويت.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن السفير المصري بالكويت أجرى عدة اتصالات مع ممثلين بالحكومة الكويتية، والذين نفوا ما نشر.

وأردف بكري: «مش عارف الخبر ده مصدره إيه، ومصر تعاقدت بالأمس على إرسال 50 طبيبًا و200 ممرض إلى الكويت»، مما يؤكد أن وزارة القوي العاملة لا تزال تبرم العقود مع دولة الكويت.