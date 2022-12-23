السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يُطالب نظيره الأذربيجانى بضمان حرية التنقّل بين ناجورنو قره باج وأرمينيا

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأذربيجاني إلهام عليّيف خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، إلى ضمان "حرية التنقّل" بين ناجورنو قره باج وأرمينيا، وذلك بعد أن قطع ناشطون أذربيجانيون الطريق الوحيد الرابط بينهما.

وقال الإليزيه في بيان إنّ ماكرون أبلغ عليّيف خلال المحادثة الهاتفية، ببواعث قلقه العميق إزاء عودة التوتر في جنوب القوقاز" ودعاه إلى "السماح بحريّة التنقّل على طول ممرّ لاتشين" الذي يربط الجيب الانفصالي بأرمينيا.

وشدّد الرئيس الفرنسي على مسامع نظيره الأذربيجاني على الضرورة الملحّة لضمان وصول المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتّحدة دون عوائق إلى السكّان المتضرّرين في ناجورني قره باج.

وبحسب بيان الإليزيه فإنّ الرئيس “عليّيف” أعلن عزمه على ضمان حرية التنقّل في الممرّ.

ومنذ أكثر من أسبوع، يغلق نشطاء أذربيجانيون ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط ناجورني قره باج بأرمينيا، وذلك بدعوى احتجاجهم على مناجم غير قانونية في المنطقة.

لكنّ يريفان تتّهم باكو بالوقوف خلف هذه الاحتجاجات وبتعمّد قطع هذا الطريق الحيوي.

وتنفي باكو هذه الاتّهامات، مؤكّدة بالمقابل أنّ التنقّل عبر هذا الممرّ لا يزال ممكنًا.

​إيمانويل ماكرون​ إلهام علي يف أذربيجان أرمينيا ناجورني قره باج حرية التنقل جنوب القوقاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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