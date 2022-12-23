السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

علي ماهر يعلن عن قائمة فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

علي ماهر
علي ماهر

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ"فيوتشر إف سي"، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في الدوري الممتاز.

موعد مباراة فيوتشر إف سي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويستضيف فيوتشر إف سي نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء غدًا السبت، على ملعب "السلام وي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

تنقل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وجاءت اختيارات على ماهر، مدرب فيوتشر لمواجهة الطلائع على النحو التالي

قائمة فيوتشر لمباراة طلائع الجيش

محمود جنش ومحمود حمدي، وأحمد يحيى ومحمود مرعي، وعلي الفيل وعلي زعزع، وعبدالله ياسين وجوزيف جوناثان، ومحمود شعبان وباسم علي، وغنام محمد ومهند لاشين، ومحمد رضا ومصطفى البدري، وهشام حافظ وكريم نيدفيد، وأيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي، وعمر السعيد ومروان محسن، وحاجي باري.

قائمة فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات، بينما لا يزال لم يعرف الفريق طعم الهزيمة حتى الآن.

وكان فيوتشر واصل نتائجه المميزة على مدار الجولتين الماضيتين، حيث حقق تعادلا إيجابيا مع الأهلي بهدف لكل منهما، ثم الفوز على فاركو بهدف نظيف مؤخرا.

ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي تاريخيا، لأحداث الوافدين الجدد بدوري الأضواء والشهرة، عقب نجاح الفريق في الصمود بين الكبار الموسم الماضي.

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