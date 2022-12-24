السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قنوات الأفلام الجديدة 2023 على القمر الصناعى النايل سات

قنوات الأفلام
قنوات الأفلام

تردد قنوات الأفلام الجديدة 2023 من المواضيع التى زاد البحث عنها وذلك بالتزامن مع بداية دخول العام الجديد وبداية احتفالات العام الميلادى الجديد 2023.

 

ترددات الأفلام للعام الميلادى الجديد 2023

 

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التى تهتم بهذا الأمر 

يبحث المواطنين من خلال استخدام محركات البحث عن ترددات الأفلام  للعام الميلادى الجديد 2023 خاصة مع قرب الاحتفالات بالعام الجديد 2023 وبداية العد التنازلى لأجازة نصف العام.

 

وجاءات ترددات الأفلام الجديدة كما يلي:

 

من خلال استخدام القمر لصناعى النايل سات 

أصبح تردد قناة سيما 12034،بينما  معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي.

بينما جاء تردد قناة ميلودي أفلام 11526/ 12417، ومعدل الترميز  الخاص بها هو 27500، ومعامل الأستقطاب أفقي.

وجاء تردد قناة روتانا سينما 11296،و معدل الترميز 27500،وكان الأ ستقطاب أفقي.

بينما جاء تردد قناة روتانا كلاسيك 10890، معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي.

وتردد قناة كلاكيت سينما 11315، معدل الترميز 27500، استقطاب رأسي.

دد قناة كلاكيت سينما 11315، معدل الترميز 27500، استقطاب رأسي.

تردد قناة روتانا كوميدي الجديد 12340، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي،  معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة العمدة افلام : 11678 والاستقطاب: عمودي (V) ومعدل الترميز: 27500ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة هلا أفلام :11679 ومعدل الترميز: 27500 ومعدل الاستقطاب: رأسى

تردد قناة هلا سينما  هوالتردد: 11679  ومعدل الترميز: 27500 ومعدل الاستقطاب: رأسي

تردد قناة بيروت سينما  11679 واستقطاب عمودي. ومعدل الترميز 27500 بينما معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة Hd.

تردد قناة الصعايدة مديح الجديد على نايل سات 2023 وقنوات الصعايدة

القنوات التى تعرض أعمال درامية هندية 

القمر الصناعى النايل سات

 

قناة زى ألوان

وهى قناة يهتم بمشاهدتها ملايين المشاهدين فى مصر والعالم العربى وهى تهتم بعرض الدراما الهندية والتى لها ملايين لعشاق فى عالمنا العربى 

تردد قناة زي ألوان: 11939

 الاستقطاب :أفقي ويرمز له ب H

 معدل الترميز 27500

 جودة القناة HD

 

تردد قناة زى أفلام

وهى تهتم بعرض السينما الهندية وليست المسلسلات التى تهتم بعرضها قناة زى ألوان 

القمر الصناعى :النايل سات

التردد 11939

 معدل الترميز: 27500

 الاستقطاب: أفقي H،

تردد قنوات الأفلام الجديدة العام الجديد احتفالات العام الميلادي الجديد تردد قناة روتانا سينما تردد قناة روتانا كلاسيك تردد قناة كلاكيت سينما قناة روتانا كوميدي قناة زي الوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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