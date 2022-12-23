الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقليم كردستان يُدين هجوم باريس ويوجه رسالة للجالية الكردية

بااريس
بااريس

أدانت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، حادث اطلاق النار في العاصمة الفرنسية باريس، كما دعت الجالية الكردية للالتزام بالهدوء، وفق وكالة “رويترز” الاخبارية. 

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اشتباكات الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس، في احتجاجات حاشدة وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع اعتداء أودى بحياة 3 أشخاص وسط العاصمة الفرنسية.

وأضرم محتجون النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة.

وأطلقت الشرطة الفرنسية غازًا مسيلًا للدموع على التظاهرة، وأرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس.

كما أرسلت الشرطة الفرنسية قوة مكافحة الشغب إلى وسط العاصمة.

حادث إطلاق النار في باريس 

وفي وقت سابق، وقع حادث إطلاق نار في شارع دانغيين بالدائرة العاشرة التي تعد منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، أن منفذ هجوم باريس الذي راح ضحيته 3 من أفراد الجالية الكردية تحرك منفردًا.

وقال من موقع الحادث في الدائرة العاشرة وسط العاصمة: "منفذ اعتداء باريس في الـ69 من عمره ومعروف لدى الاستخبارات الفرنسية"، مبينًا، أنه استهدف الأجانب.
كما أضاف الوزير الفرنسي للصحفيين "لا نعلم حتى الآن دوافع المنفذ"، مشيرًا إلى أنه "طلب من الشرطة تعزيز حماية المراكز الكردية".

تفاصيل الحادث

وذكر شاهد عيان في موقع إطلاق النار أن أحد المصابين تلقى رصاصة في الساق، بينما كان في محل حلاقة، وقال المساعد الأول في بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، إنه يشكر قوات الأمن على تحركها الذي وصفه بالسريع، مضيفًا: "أن التنسيق جارٍ مع الشرطة والنيابة العامة من أجل فهم ما حصل".

من جهتها، أعلنت النيابة العامة الفرنسية، عن إحالة التحقيق في حادث إطلاق النار وسط باريس إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية.

العراق باريس اعتداء حادث إطلاق نار بغداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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