منخفض جوى وأمطار متفاوتة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع وموقف الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من السبت 24 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022 على كافة المدن بأنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّ حالة الطقس نهارًا، تكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل تكون مائلة للبرودة في أوله بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

ويستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ويؤدي ذلك إلى تكوين سحب منخفضة ومتوسطة، وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة على كافة الأنحاء..

يوم السبت 24 ديسمبر 2022:

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأحد 25 ديسمبر 2022:

أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022:

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الفترة من الثلاثاء 27 حتى الخميس 29 ديسمبر: