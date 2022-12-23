وجود أحمد الشيخ.. قائمة غزل المحلة لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

قرر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لـ"غزل المحلة"، استدعاء 22 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو بالدوري الممتاز

ويستضيف زعيم الفلاحين نظيره فاركو، في الخامسة مساءً غدا، السبت، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو بالدوري الممتاز

تنقل مباراة غزل المحلة وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وشهدت قائمة زعيم الفلاحين، تواجد هداف الفريق والدوري الممتاز أحمد الشيخ برصيد 7 أهداف، بالإضافة لثلاثي القوة الضاربة عبده يحيى وعبد الرحمن عاطف "أجويرو"، وجبريال اوريك.

وجاءت اختيارات فاسيليو لمواجهة فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان ومحمود الحضري.

خط الدفاع: أحمد ميهوب ومعاذ الحناوي، ومحمد نبيه ومحمود علاء، ومحمد بازوكا والسيد الشبراوي، وهاني عادل وإيهاب سمير، ومصطفى العش ومحمد جابر.

خط الوسط: أحمد الشيخ وحميد ماو، وأحمد النادري وصلاح ريكو، وباولن فوافي وكريم مصطفى، وخالد الاخميمي وأحمد الجعيدي.

خط الهجوم: عبده يحيي وعبد الرحمن عاطف "أجويرو"، وجبريال أوريك.

قائمة غزل المحلة لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مواجهات والهزيمة مرتين والتعادل في مباراة وحيدة.

وكان زعيم الفلاحين استهل ظهوره في النسخة رقم الـ64 من الدوري، بالتعادل الإيجابي مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ثم الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت أكثر من هدف ملغي للمحلة بداعي وجود تسلل، وأسوان بهدف دون مقابل والاتحاد السكندري 2-0.

بينما كنت أول هزائم الفلاحين على يد الأهلي بهدفين نظيفين، إلا أن الفريق استعاد نغمة الانتصارات سريعًا على حساب الداخلية وطلائع الجيش بنتيجة 2-1 و3-2 على الترتيب، وأخيرًا الهزيمة من فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف.