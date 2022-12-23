أثناء البرق والرياح.. نصائح مهمة لتجنب الصعق والموت بسبب الأمطار

يسود البلاد حاليًا، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيثُ شهدت بعض المحافظات هطول أمطار ورياح شديدة، كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطرابات جوية تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

والتعرض لهذه التقلبات الجوية، دون اتخاذ إجراءات الحيطة، من الممكن أن يزيد فرص الإصابة بالصعق الكهربي الناتج عن تلامس الأشياء الكهربائية بالمطرة، والتي تؤدي للموت في بعض الأحيان، لذلك يجب توخي الحذر، واتباع بعض النصائح الهامة أثناء هطول الأمطار نرصدها خلال السطور التالية:

نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الصعق والموت بسبب الأمطار

عدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية في أثناء حدوث البرق. توخي الحذر في الأماكن المفتوحة في أثناء حدوث البرق. الابتعاد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء. الابتعاد عن أسطح المنازل والبلكونات في أثناء حركة الرياح وسقوط الأمطار. تجنب التواجد تحت الأشجار والنخيل في أثناء فترة نشاط الرياح. القيادة بسرعة منخفضة والتهدئة على الطرق السريعة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على كافة الأنحاء الشمالية لتكون الأجواء غائمة كليًا على بعض المناطق وفرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة على السواحل الغربية والشرقية والدلتا والقاهرة الكبرى تكون متفاوتة الشدة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.