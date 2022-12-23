مبعوثة الأمم المتحدة: العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع"، عن “بلاسخارت” قولها إنه مع اقتراب نهاية العام، عادةً ما نقوم بتقييم أحداث العام المنقضي وما تم تحقيقه فيه كما نتطلع إلى الأمام ونفكر فيما نأمل أن نقوم به بشكل أفضل في العام المقبل.

وأضافت أن 2022، كان عامًَا صعبًا على العراق، ولكن مع اقتراب العام من نهايته، تمكنت المؤسسات الحكومية من استئناف مهامها، لتتيح للعراق فرصة كبيرة للشروع في طريق الاستقرار والتقدم".

وتابعت: "وبهذه الروح، ومن أجل الأجيال القادمة، دعونا نعمل جميعًا معًا في عام 2023 وما بعده للتصدي للتحديات المتعددة التي يواجهها العراق، مع ضمان مساحة عامة للحوار وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشارت “بلاسخارت” إلى أن البلد بتراثه الثقافي والديني الغني، فضلاً عن جغرافيته وموارده غير المستغلة، يملك إمكانات كبيرة ومدعوم باستقرار سياسي وعائدات ثابتة، وفي حال تم اغتنام الفرص بالفعل، فإن لدى العراق فرصة ممتازة للتقدم السريع نحو التنمية المستدامة، وفي هذه الحالة فإن مستقبلاً واعداً ينتظر الشعب العراقي الذي انتصر على الكثير من الشدائد.

واختتمت: "بالنيابة عن الأمم المتحدة بأكملها، أتمنى لكم جميعاً عيد ميلاد مجيدا وسنة جديدة سعيدة يسودها السلام والعافية".



كردستان العراق وبلاسخارات

وخلال الفترة الماضية، كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تفاصيل لقائه مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارات في أربيل، وبحث آخر المستجدات السياسية في العراق.

واستقبل "بارزاني" المبعوثة في مقره بأربيل، و جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وشددا على ضرورة أن يكون الدستور أساس التفاهم لحل المشاكل.

إجراء حوار مفتوح في العراق



ودعا نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراقي، الأحد، إلى حوار مفتوح في العراق، وسط الأوضاع الساخنة التي تشهدها البلاد.

واطلق "بارزاني" مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعيًا الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع، واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.

وقال رئيس إقليم كردستان، وفق قناة الأولى نيوز العراقية: "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق"، داعيًا الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات.

وأشار رئيس إقليم كردستان إلى أن زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة تعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، لافتًا إلى أنهم يحترمون إرادة التظاهر السلمي للشعب العراقي، لكن يؤكد أيضًا على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة.

وذكر "بارزاني" أن إقليم كردستان سيكون، كما هو دائمًا، جزءًا من الحل، داعيًا الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.