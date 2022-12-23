«الإفتاء» تُعلن نتيجة رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة الـ 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجريًّا، الموافق 23 من ديسمبر لعام 2022 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الإفتاء إنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق 24 ديسمبر لعام 2022 ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1444 هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر لعام 2022 ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنين له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.