المستشار أحمد الزند يصل انتخابات القضاة

وصل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق، مساء اليوم الجمعة، لانتخابات نادي القضاة للمشاركة في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر.

كان التصويت قد انطلق في تمام الساعة الـ 10 من صباح اليوم، بداخل مقر دار القضاء العالي، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ 6 من مساء اليوم.

ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.

وتُجرى العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي، و5 مقاعد مخصصة للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم "المتقاعدين".

وتُعقد بالتزامن مع العملية الانتخابية، الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، حيث سيتم إجراء الحصر العددي لمن حضروا وأدلوا بأصواتهم من أصل جملة أعضاء الجمعية العمومية، ثم تحديد عدد الأصوات الباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة وبيان ما حصل عليها كل مرشح.