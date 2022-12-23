الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار توافد القضاة بانتخابات التجديد الكلى لنادى القضاة

نادي القضاة
نادي القضاة

 شهد دار القضاء العالي استمرار توافد القضاة لانتخابات التجديد الكلي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر. 

وشهدت الانتخابات إقبالا من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وذلك بعد صلاة الجمعة.

وتوافد أعضاء النادي على دار القضاء العالي، حيث مقار لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وكان في استقبالهم المرشحون الذين حرصوا على الترحيب بزملائهم وحثهم على الانتخاب.

وتجرى العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانتظام، وبدا واضحا على وجوه الناخبين من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة حالة السعادة بأجواء المحبة والتكاتف بين قضاة مصر.

 كان التصويت قد انطلق في تمام الساعة الـ10 من صباح اليوم، بداخل مقر دار القضاء العالي، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ6 من مساء اليوم.

ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.

تُجرى العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي، و5 مقاعد مخصصة للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم (المتقاعدين).

وتُعقد بالتزامن مع العملية الانتخابية، الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، حيث سيتم إجراء الحصر العددي لمن حضروا وأدلوا بأصواتهم من أصل جملة أعضاء الجمعية العمومية، ثم تحديد عدد الأصوات الباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة وبيان ما حصل عليها كل مرشح.

 

 

 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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