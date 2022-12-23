الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. فيفا يؤكد «نزاهة» كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

أنهت هيئة الحفاظ على النزاهة التي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمراقبة حوادث التلاعب بمباريات كأس العالم FIFA ٢٠٢٢ والقضايا المتعلقة بالنزاهة عملها بنجاح من 22 ديسمبر، وأسفرت تحقيقاتها عن عدم وجود أي تلاعب بالمباريات خلال البطولة.

 كانت هيئة الحفاظ على نزاهة البطولة قد حلّلت كل تقارير مراقبة أسواق المراهنات القانونية، وأجرت عدة تحرّيات قضائية، كما حرصت على متابعة أماكن المنافسة عن كثب بحثًا عن أي سلوك مشبوه، لتتوصل في نهاية المطاف إلى عدم وجود أي تهديد للتلاعب بالمباريات التي أجريت في قطر خلال البطولة.

 وقد ضمنت الهيئة استجابة سريعة ومهنية لكل تنبيهات التلاعب بالمباريات والقضايا المتعلقة بنزاهة كأس العالم FIFA.

 وسيواصل FIFA العمل مع أعضاء هيئة الحفاظ على النزاهة ليحمي القادم من بطولاته انطلاقا من كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣، كما سيواصل تطوير استراتيجيات النزاهة مع اتحاداته القارية والوطنية وباقي الشخصيات الفاعلة في مكافحة التلاعب في المباريات.

الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 على حساب فرنسا

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلها في نهائي المونديال الذي أُقيم على استاد لوسيل.

وصعد لاعبو منتخب الأرجنتين على المنصة الشرفية ليتسلم الميداليات الذهبية، أعقبه ليونيل ميسي ليتسلم الكأس.

وقبل حمله لكأس البطولة، ألبس تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ليونيل ميسي عباءة، في مشهد رائع.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن صاحب أفضل هدف خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي.
وحسبما ذكر الحساب الرسمي لكأس العالم، عبر «تويتر»، أن هدف البرازيلي ريتشارلسون الذي سجله في مرمي صربيا، هو الأفضل في كأس العالم «قطر 2022».
وسجل ريتشارلسون، نجم توتنهام الإنجليزي، هدفًا رائعًا في شباك صربيا، من الوضع طائرًا، ليضيف الهدف الثاني لـ «راقصي السامبا»، بعد أن سجل اللاعب ذاته، هدف التقدم ليحقق المنتخب البرازيلي فوزًا مستحقًا بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريق بمونديال «قطر 2022».

كأس العالم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الارجنتين فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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