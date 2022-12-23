محافظ كفر الشيخ: رفع 215 طن قمامة من شوارع 14 مركزا ومدينة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات نظافة ورفع القمامة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 215 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بـ14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

ومؤخرا، أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2022/2023 بـ17 شارعا وطريقا بنطاق مركز ومدينة بيلا، باعتمادات مالية بلغت 52 مليونا و600 ألف جنيه، طبقاً للخطة الشاملة الموضوعة للرصف وتحسين حالة الطرق، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الطرق بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضح رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 12 شارع بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية بنحو 21 مليون جنيه، وهم (شارع السويس - شارع الثورة 2 - شارع مصنع الكراسي وخلف المستشفي الجديدة - شارع مستشفي الحميات حتي بوابة المستشفي - شارع طنطا خلف المحكمة الرابط بين شارعي الجمهورية وبورسعيد - شارع التأمين الصحي - شارع مسجد البيلي الشرقاوي- شارع الكابتن - شارع بنزينة محجوب - شارع شجرة الدر - استكمال رصف شارع 23 يوليو - استكمال رصف شارع 26 يوليو).

