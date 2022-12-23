سياح الغردقة يحتفلون بالكريسماس على الشواطئ

احتفل عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بأعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة، مرتدين زي بابا نويل الشهير وزينة الكريسماس، فيما زينت أطباق الفراولة الحمراء موائد طعامهم، في أجواء رائعة على الشواطئ، وذلك خلال رحلة بحرية على متن أحد المراكب السياحية على شواطئ الغردقة.

وعبرت "ليديا" سائحة سلوفينية عن سعادتها بقضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة، مؤكدة أنها تحرص كل عام على قضاء احتفالات الكريسماس على شواطئ الغردقة التي تعشقها حيث الأجواء الرائعة والأمن والأمان والاستقرار في مصر.

من جانبه أكد أبوالمجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر أن الغردقة تشهد ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة، مشيرًا إلى أن مطار الغردقة الدولي استقبل اليوم الجمعة 93 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق الغردقة والتي تشهد ارتفاعًا في نسبة الإشغالات.

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