دراسة: تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة إلى أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يزيد بشكل كبير من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى بعض المرضى، و مضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن فقط بالنسبة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

و وجد باحثون يابانيون أن الأشخاص الذين كان ضغط دمهم أعلى من 160/100 مم زئبق - يُعتبر مرتفعًا للغاية - كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات المنخفضة، وأوضحوا أنه من المثير للاهتمام ، أن الخطر المتزايد لا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولا يعتبر شديدًا.

- هل القهوة مفيدة للصحة أم لا؟

وأضافوا أنه لطالما ناقش العلماء ما إذا كانت القهوة مفيدة للصحة أم لا، ووجدت دراسات سابقة أن تناول أكواب متعددة من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب ، في حين ربط البعض الآخر التخمير بالسرطان، و من المعروف أن الكافيين ، المكون الأكثر بروزًا في القهوة ، يزيد ضغط دم الشخص ومعدل ضربات القلب لفترة مؤقتة من الزمن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان شرب القهوة باستمرار يمكن أن يسبب زيادات طويلة الأجل في ضغط الدم أو الكوليسترول أو غيرها من الآثار الضارة للقلب، هناك أيضًا عوامل خارجية تلعب دورًا في تناول القهوة يمكن أن تلغي هذه الأنواع من الدراسات، مثل كمية السكر أو الحليب الذي يدخله الشخص في مشروبه.

يستشهد فريق البحث بدراسات سابقة ، حيث يمكن للشخص الذي نجا من نوبة قلبية أن يمنع المضاعفات المستقبلية بكوب كل يوم، مما أشاروا إلى الأبحاث السابقة التي تربط المشروب الصباحي بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 والسرطانات.

وأضاف الباحثون تهدف دراستنا إلى تحديد ما إذا كان التأثير الوقائي المعروف للقهوة ينطبق أيضًا على الأفراد الذين يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم ، وقال الدكتور هيروياسو إيسو ، الباحث من المركز ، في بيان: "كما فحصت آثار الشاي الأخضر على نفس السكان ''، مضيفا على حد علمنا ، هذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطًا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

- 20000 مشارك في الدراسة

قام الباحثون ، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الأربعاء في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، بقياس مدى تأثير شرب القهوة والشاي الأخضر كل يوم على صحة القلب، تضمنت الدراسة ما يقرب من 20000 مشارك ، مع أكثر من 12000 امرأة وأكثر من 6570 رجلاً يعيشون في اليابان من عام 1990 إلى عام 2009.

تم جمع البيانات من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر السرطان ، وهي دراسة سنوية تحدد مخاطر الإصابة بالسرطان بناءً على خيارات نمط الحياة.

كجزء من الاستطلاع السنوي ، أبلغ المشاركون عن عاداتهم الغذائية ، مثل كمية القهوة التي يشربونها كل يوم. الأشخاص الذين شربوا المزيد من القهوة كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا أصغر سنًا ومدخنين وشاربين ولديهم نسبة عالية من الكوليسترول وضغط دم منخفض وأنظمة غذائية أسوأ.