الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تشييع جنازة والد جومانا مراد من الشيخ زايد بعد صلاة الجمعة

زوج جومانا
زوج جومانا

تشيّع جنازة والد الفنانة السورية جومانا مراد من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة.

ووصلت، منذ قليل، جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو إلى مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وتوفي والد جومانا مراد، مساء الخميس، ونعته عبر فيسبوك قائلة: «أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة، إنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، إنت الحقيقة واحنا الكذبة، إنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي، فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي، والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».

التواصل الإجتماعى فيس بوك الفنانة جومانا مراد الفنانة السورية الفردوس الفاتحة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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