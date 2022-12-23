«الزراعة في أسبوع».. الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة في نسخته رقم 122، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز، من خلال صندوق الخدمات الاحترافية.

كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث بعض الملفات الهامة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وعدد من رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات كما حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع البرلمان والرد على جميع ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب والواردة في الجلسة العامة للمجلس.

كما استعرض وزير الزراعة، أيضا، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، ما تم إنجازه في القطاع الزراعي، وجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك للرد على عدد من طلبات الإحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب، كذلك استقبل عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيق والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن أعمال اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج مؤخرا، عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 70 مليون دولار

- تنفيذ 9 مدارس حقلية في الوادي الجديد والجيزة بالتعاون مع "الفاو"

بينما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومديريتي الزراعة بالوادي الجديد والجيزة 9 مدارس حقلية، في إطار برنامج استئصال سوسة النخيل الحمراء في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كذلك انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي حول: "بناء البرامج الإرشادية الزراعية "، وذلك في 3 محافظات.

كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح، بعنوان "مطروح" طبيعة ساحرة وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربي".

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامجا تدريبيا بعنوان " تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية، كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية بعنوان " الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش " بمديرية الزراعة بأسيوط.

- تفقد زراعات القمح بنواحي مراكز محافظة الغربية

كما تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، يرافقه الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية زراعات القمح بنواحي مراكز محافظة الغربية، كما قام الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور مجاهد حلمي وكيل المعهد لشئون البحوث بزيارة البرنامج البحثي وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية.

وأصدر معهد أمراض النباتات تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر نوفمبر 2022 ، كما أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إشارة بدء الحصاد السمكي معلنًا عن انطلاق موسم الصيد لعام 2022/2023 بـ مزرعةالمنزلة_السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

- تجديد الاعتماد لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

كما تم تجديد الاعتماد لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من "الأيجاك" لعدد ثلاث معامل لاختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف.

كما أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، كما نظم المعمل ورشة عمل بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بعنوان: لجنة المبيدات ودورها فى رفع كفاءة الصادرات الزراعية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلو شركات الإنتاج الزراعي والتدريب والتأهيل في مجال سلامة الغذاء، كما استقبل المعمل متخصص من دولة روندا، للتدريب على اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

- تسجيل مركب جديد لمكافحة دودة الحشد الخريفية

وواصلت اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين برئاسة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملاتها المكثفة على محال ومخازن الأعلاف.

كذلك أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كتيب جديد يضم خلاصة الأبحاث المنشورة محلياً ودولياً لباحثين المعهد لعام 2022، كما نجح معهد بحوث وقاية النباتات في تسجيل مركب جديد لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث حصل على التوصية من لجنة مبيدات الآفات الزراعية