بمشاركة مصر.. «كاف» يجرى الليلة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب (تحت 20 عامًا)، بمركز المنتخبات الوطنية «مشروع الهدف» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور ممثلين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة.

ويشارك في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، 12 منتخبًا، وهم مصر (الدولة المنظمة)، تونس، بنين، نيجيريا، السنغال، جامبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، أوغندا، جنوب السودان، موزمبيق، زامبيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، بحيث يضم كل منها أربعة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وسيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، كونها البلد المنظم للبطولة.

وسيغيب عن النسخة المقبلة للبطولة، عدد من المنتخبات الكبيرة، أمثال غانا (حامل لقب نسخة 2021)، الكاميرون، المغرب، الجزائر، مالي (حامل لقب نسخة 2019).

وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 18 فبراير، إلى 12 مارس المقبل، حيث ستقام منافسات البطولة على ثلاثة ملاعب، وهي: استاد القاهرة الدولي، واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

وسبق لمصر، أن استضافت البطولة، عام 1991 (والتي كانت تحمل من قبل اسم أمم إفريقيا تحت 21 عامًا)، والتي شهدت تتويج منتخب «الفراعنة» باللقب على حساب كوت ديفوار.

يذكر أن غانا قد توج بلقب النسخة الماضية لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي أقيمت بموريتانيا عام 2021، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على أوغندا بهدفين دون رد.