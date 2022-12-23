حدث ليلًا| ضبط أجنبيين بحوزتهما عملات مقلدة وإحالة فتاة وطفل إلى الجنايات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

ضبط 10 طن دواجن داخل مجزر غير مرخص بأوسيم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، 10 أطنان دواجن وشيش دواجن داخل مجزر غير مرخص بأوسيم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث التموين بالجيزة، بقيام بائع بمجزره غير مرخص، ببيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، على الفور انتقل ضباط مباحث التموين لمكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط 10 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض المبالغ المالية الكبيرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية - أجنبية".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية - أجنبية".

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد وضبط القائم بالنشر وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).

بمناقشته أفاد بأنه فى إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصى عبر تطبيق "تيك توك"، قام باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات "المحلية والأجنبية" وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 16 عاملًا فى انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى

أصيب 16 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل تقل عمالا أعلى الطريق الإقليمي القادم من محافظة الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، مما أسفر عن إصابة 16 عاملًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحالة فتاة وطفل إلى المحاكمة الجنائية لقتلهما والدة المتهمة فى بورسعيد

أمر المستشار النائب العام بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتهما عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.

ضبط أجنبيين بحوزتهما عملات مقلدة قبل ترويجها بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وهاتفيِّ محمول، وذلك حال توقفهما بالسيارة ملك وقيادة أحدهما، بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة بدر، وقيام شخصين آخرين بالفرار هاربين بسيارة أخرى حال مشاهدتهما القوات.

وعُثر على كيس بلاستيك سقط من السيارة الهاربة، بفحصه عثر بداخله على مبلغ مالي "عملات أجنبية مقلدة".

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرّا بسابقة تعرفهما بأحد الأشخاص، حيث أوهمهما بقدرته على استبدال العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول بالسوق السوداء.

وفى سبيل ذلك، اتفقا على استبدال مبلغ مالي عملات "محلية" بمبلغ مالي عملات "أجنبية"، وقيامهما بالتقابل مع المتهمين الهاربين "جارٍ ضبطهما"، وقاما بتسليمهما المبلغ، وحال انتظارهما المبلغ المالى "من العملات الأجنبية"، فوجئوا بالقوات وفرا سالفي الذكر، وما تبين من أن العملات الأجنبية المضبوطة مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.