الاتحاد السكندرى يستضيف سيراميكا كليوباترا فى افتتاح الأسبوع التاسع للدورى الممتاز

يستضيف الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الأسبوع التاسع للدوري الممتاز .

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وثلاث هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وفاز في أخر مباراتين على فاركو وسموحة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 18 والتقدم للمركز الرابع في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع التاسع.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح وجافين كزيتو ومحمد الصالح ومحمود علاء وصبري رحيل ومورو ساليفو وكريم الديب وإبراهيم حسن وأحمد عيد وعمر فتحي وناصر ناصر وعبد الغني محمد وأحمد السيد غريب والسيد سالم وأحمد عادل ميسي ومحمود عبد العزيز وعبد الله نصيب وفوزي الحناوي وبلال السيد وكريستوفاو مابولولو.

ويفتقد الاتحاد لجهود ستة لاعبين هم النيجيري أوستن أموتو لإصابته بجزع شديد في أربطة كاحل القدم وخالد صبحي لإصابته بتمزق في العضلة الضامة وخالد الغندورلإصابته بالتهابات في وتر إكيليس ومصطفى إبراهيم لإصابته بشد في العضلة الأمامية ومروان عطية للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وسعيدو سيمبوري بينما شهدت القائمة عودة أحمد عادل ميسي وعبد الله نصيب ومحمود عبد العزيز.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي المركز السابع برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على حرس الحدود وأسوان والتعادل مع الإسماعيلي والداخلية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 14 والاقتراب من المربع الذهبي.

يدير المباراة هشام القاضي ويساعده محمد عزازي وخالد حسين ومعهم محمد التابعي غازي حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم الفيديو.