الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق بشقة سكنية في أحد العقارات بمدينة الشيخ زايد، لبيان سبب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الشيخ زايد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

النيابة انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية مدينة الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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