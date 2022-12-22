الشوط الأول.. تعادل إيجابى مثير بين ليفربول ومانشستر سيتى بكأس الرابطة

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بهدف لكل منهما.

ويشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول.

وافتتح إرلينج هالاند التسجيل بشكل مبكر لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط.

ودفع مانشستر سيتي بخطوطه للضغط على دفاعات ليفربول وحرمانهم من الخروج بالكرة، أو تنفيذ هجمة مرتدة على مرماهم.

وحاول لاعبو ليفربول الخروج من مناطقهم وتسجيل هدف التعادل من أجل العودة للمنافسة في المباراة.

وسجل فابيو كارافاليو، هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 20 من كرة عرضية وصلت له من جيمس ميلنر وتسلم الكرة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وكثف لاعبو مانشستر سيتي محاولاتهم لتسجيل الهدف الثاني واستعادة التقدم خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما اعتمد فريق ليفربول على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم لخلق الخطورة على مرمى مانشستر سيتي.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الدقائق التالية، والتي شهدت تألق كيفن دي بروين الذي أوصل فريقه بأكثر من فرصة لمرمى ليفربول.

وأهدر داروين نونيز فرصة خطيرة لليفربول في الدقيقة 42 بعدما تسلم انطلق داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد الكرة بيمينه على يمين الحارس ومرت بجوار القائم.

واستمر الضغط من فريق ليفربول في الدقائق الخمس الأخيرة من أجل تسجيل هدف التقدم.

وكاد داروين نونيز أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما حول كرة طولية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من أصل 11 محاولة، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 2، فيما سدد لاعبو ليفربول كرة واحدة من أصل 3 محاولات وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق ليفربول.