الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الملاح مهاجمًا الشيخ السلكاوى: مهرج وبهلوانى متلاعب

جريدة الدستور

علق الشيخ محمد الملاح، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم السابق، على واقعة انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ  محمد السلكاوي، وهو يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله.

ابتلينا مؤخرًا بالقراء المهرجين

 وقال الشيخ محمد الملاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، ابتليت الساحة الفترة الأخيرة بالكثير من القراء المهرجين، وصدر منه هذا الأمر أكثر من مرة حركات بهلوانية لا يمكن أن تصدر من قارئ نموذج للقارئ الشباب لكنه لم يحترم هذه القدسية.

 وتابع: الرقص أثناء تلاوة القرآن والتلحين بالأيدي إجابة لبعض الطوافين الذين يلقبون أنفسهم "بالسميعة" ويصطحبونهم في المآتم لإيهام الجمهور بكثرة جمهورهم على عكس الحقيقة، لافتا إلى أن النقابة لن تتهاون في مثل هذه الأمور وتتصدى بقوة لهذا الأمور.

قرار الإذاعة ضد السلكاوي

أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.

وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".

محمد الملاح محمد السلكاوي القرآن الكريم مهرج حركات بهلوانية قرار الإذاعة ضد السلكاوي

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