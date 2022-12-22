قرارات جديدة لشركة السكر والصناعات التكاملية في تعيينات رؤساء القطاعات بالشركة

أصدر اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية قرار رقم 126 بتاريخ اليوم 22-12-2022، وجاء في المادة الأولى ندب وتكليف وتعديل تكليف كل من الموضح أسمائهم وفقاً لما هو مبين أمام كل اسم كل منهم.

تكليف الكيميائي صلاح علي مسعود نائب رئيس قطاعات الرقابة الصناعية والجودة بالدرجة العالية لشغل وظيفة رئيس قطاعات الرقابة الصناعية والجودة بالدرجة الممتازة.

تكليف الكيميائي حسن جابر محمد عثمان نائب رئيس مصانع قوص بالدرجة العالية لشغل وظيفة رئيس مصانع قوص بالدرجة الممتازة.

تكليف الكيميائي صبري عبدالمنصف أحمد محمد مدير عام الرقابة الصناعية والجودة بدرجة مدير عام مصانع سكر أرمنت لشغل وظيفة نائب رئيس قطاعات الرقابة الصناعية والجودة بالدرجة العالية.

تعديل تكليف المهندس حمدي عبدالحكيم محمد مدير عام الهندسة الصناعية بدرجة مدير عام بمصانع قوص والمكلف مستشاراً بالدرجة العالية بذات المصنع لشغل وظيفة نائب رئيس مصانع قوص بذات الدرجة.

ندب الكيميائي محمد محيي الدين حسين كبير كيميائين (معمل) بدرجة مدير عام بمصانع قوص لشغل وظيفة مديرعام الرقابة الصناعية والجودة بذات الدرجة بمصانع سكر أرمنت.

وفي المادة الثانية من القرار، على المصانع والقطاعات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه ولمدة عام أو صدور قرارات أخرى أيهما أقرب.