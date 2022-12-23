أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الاسعار التي حققتها أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- عند 1750جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً متأثرة بارتفاع سعر الدولار.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022
أسعار الذهب اليوم
- الذهب عيار 24: بيع 1,966 جنيه شراء 2,000 جنيه
- الذهب عيار 22: بيع 1,802 جنيه شراء 1,833 جنيه
- الذهب عيار 21: بيع 1,720 جنيه شراء 1,750 جنيه
- الذهب عيار 18: بيع 1,474 جنيه شراء 1,500 جنيه
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- الذهب عيار 14: بيع 1,147 جنيه شراء 1,167 جنيه
- الذهب عيار 12:بيع 983 جنيه شراء 1,000 جنيه
- الاونصة : بيع 61,134 جنيه شراء 62,200 جنيه
- سعر الجنيه الذهب بيع 13,760 جنيه شراء 14,000 جنيه
- سعر الكيلو من الذهب : بيع 1,965,714 جنيه شراء 2,000,000 جنيه
سعر الذهب العالمي
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم متأثرة بصعود مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن اقتصاد البلاد انتعش بشكل أسرع مما كان متوقعا، وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 1% إلى 1795.36 دولار للأوقية (الأونصة) كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1803.70 دولار.
وتتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للعام الثاني على التوالي، مع هبوطها بأكثر من 250 دولارا منذ بلوغ أعلى مستوياتها في مارس ، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم.
سعر الذهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|1,426 جنيه
|$57.68
|سعر الذهب عيار 22
|1,307 جنيه
|$52.87
|أسعار الذهب عيار 21
|1,248 جنيه
|$50.47
|أسعار الذهب عيار 18
|1,069 جنيه
|$43.26
|سعر الذهب عيار 14
|831.76 جنيه
|$33.65
|سعر الذهب عيار 12
|712.94 جنيه
|$28.84
|سعر الذهب عيار 9
|534.71 جنيه
|$21.63
|أسعار أوقية الذهب
|44,345 جنيه
|$1,794
|أسعار جنيه الذهب
|9,981 جنيه
|$403.76
|أسعار كيلو الذهب
|1,425,875 جنيه
|$57,678