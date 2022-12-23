الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الاسعار التي حققتها أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- عند 1750جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً  متأثرة بارتفاع سعر الدولار.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022

أسعار الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 1,966 جنيه شراء 2,000 جنيه
  • الذهب عيار 22: بيع 1,802 جنيه شراء 1,833 جنيه
  • الذهب عيار 21: بيع 1,720 جنيه شراء 1,750 جنيه
  • الذهب عيار 18: بيع 1,474 جنيه شراء 1,500 جنيه

اقرأ أيضًا:

«الدستور» تبحث عن الأسباب الكاملة لتراجع أسعار الذهب

  • الذهب عيار 14: بيع 1,147 جنيه شراء 1,167 جنيه
  • الذهب عيار 12:بيع 983 جنيه شراء 1,000 جنيه
  • الاونصة : بيع 61,134 جنيه شراء 62,200 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب     بيع 13,760 جنيه شراء 14,000 جنيه
  • سعر الكيلو من الذهب : بيع 1,965,714 جنيه شراء 2,000,000 جنيه

سعر الذهب العالمي 

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم متأثرة بصعود مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن اقتصاد البلاد انتعش بشكل أسرع مما كان متوقعا، وانخفض سعر الذهب العالمي  في المعاملات الفورية 1%  إلى 1795.36 دولار للأوقية (الأونصة) كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1803.70 دولار.

txt

«الدستور» تبحث عن الأسباب الكاملة لتراجع أسعار الذهب

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للعام الثاني على التوالي، مع هبوطها بأكثر من 250 دولارا منذ بلوغ أعلى مستوياتها في مارس ، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,426 جنيه$57.68
سعر الذهب عيار 221,307 جنيه$52.87
أسعار الذهب عيار 211,248 جنيه$50.47
أسعار الذهب عيار 181,069 جنيه$43.26
سعر الذهب عيار 14831.76 جنيه$33.65
سعر الذهب عيار 12712.94 جنيه$28.84
سعر الذهب عيار 9534.71 جنيه$21.63
أسعار أوقية الذهب44,345 جنيه$1,794
أسعار جنيه الذهب9,981 جنيه$403.76
أسعار كيلو الذهب1,425,875 جنيه$57,678

 

الذهب الدولار عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب الذهب العالمي سعر الذهب العالمي سعر الذهب في سوق المال اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023

سعر الدولار اليوم فى مصر الجمعة 23 ديسمبر 2022

خبير مناخ يحذر من برودة الطقس والأمطار والإنفلونزا خلال يناير

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022

مشروع داره.. الروابط الخاصة بكراسات الشروط لكل محافظة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»