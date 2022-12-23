أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الاسعار التي حققتها أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري- عند 1750جنيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً متأثرة بارتفاع سعر الدولار.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 23-12-2022

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 1,966 جنيه شراء 2,000 جنيه

الذهب عيار 22: بيع 1,802 جنيه شراء 1,833 جنيه

الذهب عيار 21: بيع 1,720 جنيه شراء 1,750 جنيه

الذهب عيار 18: بيع 1,474 جنيه شراء 1,500 جنيه

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الذهب عيار 14: بيع 1,147 جنيه شراء 1,167 جنيه

الذهب عيار 12:بيع 983 جنيه شراء 1,000 جنيه

الاونصة : بيع 61,134 جنيه شراء 62,200 جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 13,760 جنيه شراء 14,000 جنيه

سعر الكيلو من الذهب : بيع 1,965,714 جنيه شراء 2,000,000 جنيه

سعر الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم متأثرة بصعود مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن اقتصاد البلاد انتعش بشكل أسرع مما كان متوقعا، وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 1% إلى 1795.36 دولار للأوقية (الأونصة) كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1803.70 دولار.

وتتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للعام الثاني على التوالي، مع هبوطها بأكثر من 250 دولارا منذ بلوغ أعلى مستوياتها في مارس ، مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

سعر الذهب في سوق المال